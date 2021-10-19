2021/10/19 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 4 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).