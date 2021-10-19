التعليم العالي تعلن نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة

2021/10/19 | 17:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج تعديل ترشيح للسنة الدراسية 2022/2021 وقبول طلبة السنة السابقة.

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وذكرت الوازرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الأول 2021)، ان "قوائم القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ضمت 6327 طالبا ضمن تعديل الترشيح".

واضاف البيان انه "تم قبول 701 من خريجي السنة الدراسية السابقة وتضمنت قوائم تعديل الترشيح لـ(ذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) قبول 210 طلاب، فيما ضمت قوائم تعديل الترشيح لـ(ذوي شهداء الحشد الشعبي) 9 طلاب وبلغ عدد الطلبة ضمن قناة تعديل الترشيح لـ(ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل) 37 طالبا".

واشار البيان الى ان "قوائم الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة لذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ضمت 58 طالبا، وتم قبول 4 طلاب من ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".

واكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، بحسب البيان، أن "الطالب يمكن له العودة إلى قبوله المركزي خلال ثلاثة أيام من إعلان نتائج تعديل الترشيح على أن يكون مسجلا في الكلية أو المعهد المقبول فيه مركزيا للسنة الدراسية السابقة".

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