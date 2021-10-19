نجم الجزائر يؤكد: لم أقل إن صلاح

2021/10/19 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النجم الجزائري المعتزل رابح ماجر، الثلاثاء، صحة تصريحات منسوبة إليه، نشرتها صحيفة مصرية، ونقلت فيها على لسانه قوله إن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أفضل لاعب في العالم حاليا،

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