2021/10/19 | 18:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 05:36 مساءً

| عدد القراءات : 63

انضمام شخصيات عشائريـة الى اعتصام رفض نتائج الانتخابات امام المنطقة الخضراء

انضم الآلاف من الوجهاء والشخصيات العشائرية والنسويـة المجتمعية ، الى جموع المتظاهرين المحتجيـن رفضـا لنتائج الانتخابات ، امام بوابات دخول المنطقة الخضراء، من جهة الجسر المعلق ، عصر اليوم الثلاثاء.



واعلنت جموع المتظاهرين المحتجيـن رفضـا لنتائج الانتخابات ، اعتصامها المفتوح امام بوابات دخول المنطقة الخضراء، من جهة الجسر المعلق فيما اغلقت القوات الامنية جميع مداخل المنطقة الخضراء بما فيها المربع الرئاسي والمنطقة الدولية .



وبادرت جموع المتظاهرين ، الى نصب الخيم والسرادقات وسط الشوارع الرئيسـة المؤدية الى الجسر المعلق ، للبدء بالاعتصام المفتوح ، فيما واصلت القوات الامنية انتشارها الميداني قرب المداخل الرئاسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انضمام شخصيات عشائريـة الى اعتصام رفض نتائج الانتخابات امام المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انضمام شخصيات عشائريـة الى اعتصام رفض نتائج الانتخابات امام المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).