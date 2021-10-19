2021/10/19 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -qih16o232c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يلتقي احد جرحى القوات الامنية .. وهذا ما قاله له) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يلتقي احد جرحى القوات الامنية .. وهذا ما قاله له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).