2021/10/19 | 18:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cn3k0AVZqTE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. شركة موانئ العراق تنظم حملة للتبرع بالدم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. شركة موانئ العراق تنظم حملة للتبرع بالدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).