السعودية تؤكد استمرار تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد بعد استثناء الحرمين

2021/10/19 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الثلاثاء، استمرار تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في مساجد المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد إلغاء التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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