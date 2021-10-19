الحكومة العراقية تشيد بالمشاركين في اقتراع العاشر من تشرين: هدفهم خدمة البلاد

2021/10/19 | 18:15 - المصدر: وكالة ناس

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: جميع من شارك بالانتخابات هدفهم خدمة العراق

ناظم: الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحددة

ناظم: رئيس الوزراء أكد أحقية الجميع في الاعتراضات ضمن البيئة القانونية

ناظم: الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في البلد

ناظم: جهاز المخابرات العراقي بذل جهداً كبيراً بالقبض على المجرم غزوان الزوبعي

ناظم: الكاظمي أشرف بشكل مباشر على عملية اعتقال المجرم غزوان الزوبعي

ناظم: مجلس الوزراء صوت على إقرار توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس

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