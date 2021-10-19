نيوكاسل يونايتد.. تحرك عاجل بعد غترات

2021/10/19 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر لسلوك هؤلاء المشجعين باعتباره عرضا مضللا لدعم المالكين الجدد لنيوكاسل يونايتد

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