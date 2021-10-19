نجم الملكي مهدد بالسجن 5 سنوات

2021/10/19 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مهدد بالسجن في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا.وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما في ذلك الوقت بدفع الأموال للمبتزين.ومن المقرر أن يخضع بنزيما للمحاكمة مجددا بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا، غدا الأربعاء، في محكمة فرساي الجنائية.ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه إذا ثبتت إدانة بنزيما في القضية، فإن المهاجم الفرنسي قد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 3 أيام، وليس معروفا حتى الآن هل سيحضر بنزيما في محكمة فرساي.يذكر أن بنزيما يتواجد حاليًا مع بعثة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة شاختار دونيتسك في أوكرانيا اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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