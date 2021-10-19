2021/10/19 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في البلد، فيما اشار الى انه تم تخصيص 3 مليارات دينار إلى مديريات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناظم: تخصيص 3 مليارات لمديريات الماء في المحافظات المركز الخبري الوطني.

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