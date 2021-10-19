2021/10/19 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في البلد، فيما اشار الى انه تم تخصيص 3 مليارات دينار إلى مديريات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: تخصيص 3 مليارات لمديريات الماء في المحافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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