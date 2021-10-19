2021/10/19 | 18:35 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7vslL9ZqyQQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجات شعبية في بغداد للمطالبة بالعد والفرز يدويا لنتائج الانتخابات | 2021/10/19) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتجاجات شعبية في بغداد للمطالبة بالعد والفرز يدويا لنتائج الانتخابات | 2021/10/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).