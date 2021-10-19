الحشد الشعبي يعثر على كدس من العتاد والمقذوفات الحربية شمال غرب الموصل

2021/10/19 | 18:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من لواء 33 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الثلاثاء، من العثور على كدس من العتاد والمقذوفات الحربية تابع لداعش الارهابي في منطقة سد بادوش شمال غرب الموصل .وجاء في بيان له، ان “الجهد الهندسي تمكن من رفع المواد المتفجرة من دون حادث يذكر والتخلص منها بشكل آمن بعيداً عن المناطق […]

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