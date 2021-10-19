2021/10/19 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الدولة حريصة على دماء أبنائها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الكاظمي: الدولة حريصة على دماء أبنائها » وكالة الأنباء العراقية
سياسية
اليوم, 18:19
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الدولة حريصة على دماء أبنائها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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