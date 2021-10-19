الكاظمي: الدولة قوية ولا تلتفت إلى عمليات الاستفزاز من قبل البعض

2021/10/19 | 18:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن الدولة قوية ولا تلتفت إلى عمليات الاستفزاز من قبل البعض.

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وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس"، (19 تشرين الأول 2021)، إن "عوائل الشهداء وجرحى القوات الأمنية موجودون في ضمير الحكومة الحالية"، مؤكداً أن "علاقة المواطن بالدولة علاقة حقوق وواجبات".

وأشار ألى أن "هناك تقصيرا في الدولة منذ العام 2003 بسبب الفساد، لكن دماء العراقيين لن تذهب هدراً".

وبين أن "عملية اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة استغرقت سنوات"، فيما شدد على قوة الدولة، قائلاً أنها "لا تلتفت إلى عمليات الاستفزاز من قبل البعض".

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