2021/10/19 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجفاف وأطفال أهوار العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جفاف الأهوار.. الأطفال الأكثر تضررا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جفاف الأهوار.. الأطفال الأكثر تضررا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).