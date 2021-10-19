2021/10/19 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كان تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك هدفا للنقد اللاذع سواء من الأسر أو من المراقبين والخبراء، الأمر الذى وصل به إلى الحظر في بعض الدول خوفا من تأثيره على المستخدمين، خاصة المراهقين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سر المرض الخطير الذى يسببه “تيك توك” المركز الخبري الوطني.

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