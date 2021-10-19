الكشف عن مفاجأة تخص شركة “غوغل”

2021/10/19 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المهندسة السابقة بشركة “غوغل” وإحدى المشرفات على قسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تيمنيت غبرو، عن مخاطر برامج الترجمة الآلية في “غوغل” وعلاقتها كذلك بشبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت الموظفة السابقة بحسب “روسيا اليوم”، حول برمجيات “غوغل” الخاصة باللغة والترجمة الآلية، إن ما يقع أحيانا في ترجمة الانترت لبعض المحتويات ليس بالضرورة خطأ في خوارزمية وفي هندسة البرمجيات، بل يمكن أن يكون مقصودا.

وأعربت عن قلقها من “تأثير النماذج اللغوية الواسعة على المجتمعات المهمشة”.

وفي تعليقها على كيف يمكن ترجمة أدى عليهم التحية الصباحية إلى لفظة “هاجمهم”؟ ولماذا تصرفت الخوارزمية بهذا الشكل بناء على مجموعة البيانات؟ وهل ذلك بسبب نطاق الإنترنت الذي كان ضمنه المستخدم ولأنه فلسطيني؟، قالت الموظفة السابقة إنه: “يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار لغات غير موجودة في تويتر الذي يستخدم في هذه الحالة مترجم غوغل للتعامل معها.

وتابعت لقد أجريت مقابلة على قناة بي بي سي بلغة تيغرينيا، وهي لغتي الأم وغير الموجودة في مترجم غوغل، وليست من اللغات التي يقترح المحرك ترجمة لها، ولكن الأبجدية هي نفسها التي في لغة أمهاريك، وحين قام الناس بمشاركة مقابلتي، بدا الأمر سخيفا، إذ كانت الترجمة: “دعونا نتحدث عن الأشخاص البخلاء! البخلاء والبخلاء والبخلاء، وكل شيء عن البخلاء”، بينما لم أذكر في مقابلتي شيئا عن البخل”.

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