مجلس الوزراء يصوت على إقرار توصيات بناء المدارس

2021/10/19 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إقرار توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال المؤتمر الصحافي للمجلس، إن “مجلس الوزراء صوت اليوم على إقرار توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس واتخذ قراراً جدياً لإقرار التوصيات والشروع بتنفيذ بناء المدارس”.

وأضاف أن “اللجنة العليا لبناء المدارس أقرت توصية لإحالة تنفيذ بناء المدارس إلى الشركات الأجنبية المعتبرة”.

واوضح ان “الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول للجميع ضمن الأطر القانونية المحددة”.

واكد ناظم، أن “رئيس الوزراء أكد أحقية الجميع في الاعتراضات ضمن البيئة القانونية”، مشدداً على أن “الحكومة تعمل حتى اللحظة على دعم المسار الديمقراطي في البلد”.

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