2021/10/19 | 18:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: المستفزون واهمون.. الدولة قوية جداً وهي حريصة على دماء أبنائها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/19 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: المستفزون واهمون.. الدولة قوية جداً وهي حريصة على دماء أبنائها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: المستفزون واهمون.. الدولة قوية جداً وهي حريصة على دماء أبنائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).