الهجرة :عودة (64) عراقيا من مخيم على الحدود السورية التركية

2021/10/19 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عن عودة (64) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعيا.وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة احمد رحيم حسن في بيان :" من خلال التنسيق المشترك بين مكتب الوزارة في انقرة والسفارة العراقية في تركيا و وزارة النقل العراقية وفرع الوزارة في محافظة دهوك، تمت اعادة (64) مواطنا عراقيا من مخيم اكدة الى مناطقهم الاصلية بمحافظتي نينوى وصلاح الدين ".واضاف، انه "تمت اعادة المواطنين براً عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد، مشيرا الى ان" الوزارة مستمرة باعادة العراقيين بشكل طوعي الى ارض الوطن"./انتهى8

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