2021/10/19 | 19:45 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3Bw8ryPhc5M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي مع استبرق الربيعي | ارتفاع حصيلة النزاع العشائري الى اكثر من 30 قتيل وجريح | 2021/10/19) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صوت عراقي مع استبرق الربيعي | ارتفاع حصيلة النزاع العشائري الى اكثر من 30 قتيل وجريح | 2021/10/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).