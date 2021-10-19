2021/10/19 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sAK-1UiwPfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طعن الطعون.. طعن مطعون | تقرير: أنس يوسف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طعن الطعون.. طعن مطعون | تقرير: أنس يوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).