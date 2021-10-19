2021/10/19 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h-emyi1Q1lU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء مؤثر بين والدة شهيد والمتورط بتفجير الكرادة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء مؤثر بين والدة شهيد والمتورط بتفجير الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).