بغداد: مربية تقتل طفلاً يبلغ 4 أعوام!

2021/10/19 | 19:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

في حادثة هزت مدينة المحمودية جنوب العاصمة بغداد، أقدمت امرأة، اليوم الثلاثاء، على قتل طفل بعد ضربه وتعنيفه، لأسباب غير معلومة.

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وقال مصدر محلي لـ "ناس"، (19 تشرين الأول 2021)، إن "امرأة تبلغ من العمر في الأربيعينات من عملها قامت بقتل طفل يبلغ من العمر 4 أعوام بواسطة تعنيفه وضربه باليد ورميه على الارض داخل دارها ضمن منطقة المحمودية، قرب مدرسة الرازي".

وأضاف أن "الطفل المجني عليه مودع لديها من قبل ذويه لغرض تربيته لقاء مبلغ من المال"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة الى مستشفى المحمودية وتم القاء القبض على المتهمة من قبل مركز شرطة المحمودية.

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