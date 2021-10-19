2021/10/19 | 19:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صعدت العقود الآجلة لخام برنت، الثلاثاء، أكثر من دولار إلى 85.37 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار الأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في أنحاء العالم.

وارتفع خام القياس برنت 35 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 84.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6% أمس الاثنين.



ولا يزال العقد مرتفعا سبعة بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.9% لتصل إلى 83.14 دولار، بعد أن ارتفعت 0.2% في الجلسة السابقة وبنحو عشرة بالمئة هذا الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد في “خام برنت” عالمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع جديد في “خام برنت” عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).