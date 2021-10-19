الصناعة تكشف عن ميزات إنتاج البطاريات والإطارات العراقية

2021/10/19 | 19:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، عن ميزات إنتاج البطاريات والإطارات العراقية، فيما أشارت إلى أن هناك فرصاً استثمارية لتطوير إنتاج الإطارات.وقال المكتب الاعلامي في وزارة الصناعة للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

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