2021/10/19 | 20:03 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 07:56 مساءً | عدد القراءات : 15

تسجيل اقبال من فئة الشباب للتسجيل في الحوزة العلمية بعد جائحة كورونا

النجف /..



أكد مصدر ديني تزايد الاقبال بين فئة الشباب العراقي، في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وباقي المدن الدينية بعد تحسن اوضاع جائحة كورونا.

وقال المصدر ان "الحوزات سجلت اقبال كبير من الشباب من محافظات العراق لاسيما الوسط والجنوب بعد ان انحسر بسبب جائحة كورونا والاوضاع الصحية".

واضاف" ان لدى الشباب رغبة كبيرة للتسجيل في المدارس الدينية في النجف وكربلاء وغيرها لتلقي العلوم الشرعية والإسلامية".





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