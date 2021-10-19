الكاظمي: الدولة قوية ولا تلتفت لعمليات الاستفزاز من قبل البعض

2021/10/19 | 20:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تقصيراً في الدولة منذ العام 2003 بسبب الفساد.

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