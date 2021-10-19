2021/10/19 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سيعرض المتحف البريطاني قطعة نادرة وصفها بأنها أقدم خريطة للنجوم في العالم، وستتواجد القطعة في معرض رئيسي سيقام بجوار الدائرة الحجرية الأثرية في ستونهنج تحت عنوان “عالم ستونهنج”.ووفقا لوكالة أبناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة منذ 15 عاما..



أقدم خريطة نجوم في العالم تغادر بلادها لهذا المعرض المركز الخبري الوطني.

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