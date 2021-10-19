ثلاث صور لروسيا في ثلاثة قرون - ياسين الحاج صالح

2021/10/19 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح عرف العرب صورتين لروسيا في القرن العشرين: سوفييتية سياسية، وقبلها قيصرية أدبية.



ونعرف منذ ست سنوات ونيف صورة ثالثة، قومية عسكرية.



انتشرت الصورة السوفييتية بعد الحرب العالمية الثانية وبالتزامن مع حركة نزع الاستعمار.



وقتها كان الاتحاد السوفييتي قطباً دولياً، داعماً للحركات التحررية المناهضة للمستعمرين الغربيين، وجزءاً من "قوى ثورية عالمية" تضم إلى جانبه وبلدان "المعسكر الاشتراكي" المنضوية تحت ل ......





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