اسعار صرف الدولار في العراق- عاجل

2021/10/19 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر ( بغداد اليوم)، أسعار صرف الدولار في بورصات محافظات الوسط والجنوب.

وبلغ سعر الشراء للورقة فئة 100 دولار 147.850 دينارا في بورصات محافظات الوسط والجنوب.

وشهد سعر البيع نحو 148.250 دينارا للورقة فئة 100 دولار.

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