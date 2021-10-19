لمناقشة تداعيات نتائج الانتخابات.. اجتماع مهم للإطار التنسيقي في منزل المالكي

2021/10/19 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مهم سيعقد مساء اليوم للإطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أنه "سيتم عقد اجتماع مهم مساء اليوم للاطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأضاف ان "الاجتماع سيناقش تداعيات إعلان نتائج الانتخابات النيابية

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