العثور على اكياس فيها اموال تحت انقاض البنك المركزي في الموصل

2021/10/19 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ عثرت فرق الدفاع المدني على اكياس فيها اموال تحت انقاض البنك المركزي في الموصل .وقال مصدر في قيادة شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان فرق الدفاع المدني عثرت خلال رفع انقاض المبنى ، على اكياس بداخلها مبالغ مالية كبيرة ".واضاف :" ان المبالغ تم تسليمها الى الجهات المختصة"./انتهى

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