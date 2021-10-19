السفارة الامريكية :اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة خطوة حاسمة الى الامام لتقديم المجرمين الى العدالة

2021/10/19 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /هنأت السفارة الأمريكية في بغداد، الحكومة العراقية لاعتقالها المسؤول عن جريمة تفجير الكرادة "الإرهابي غزوان الزوبعي".وقالت السفارة في منشور عبر موقعها في فيسبوك، "تُهنئ الولايات المتحدة الحكومة العراقية وقواتها الأمنية على اعتقال المشتبه به في تفجير مجمع الليث في الكرادة عام 2016".وأضافت، "قبل خمس سنوات، أدى هذا الهجوم الإرهابي في الكرادة إلى مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء".وتابعت، "نقف إجلالاً لإحياء ذكرى ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع".وأكدت السفارة، ان "الاعتقال الذي حدث يوم أمس ما هو إلا خطوة حاسمة إلى الأمام في تقديم المجرمين إلى العدالة يخطوها العراق في قتاله المستمر لضمان هزيمة داعش دون هوادة"./انتهى8

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