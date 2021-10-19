شرطة البصرة توضح حقيقة اعتقال مرشح خاسر بحوزته أسلحة

2021/10/19 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة نفت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال مرشح خاسر بحوزته أسلحة.وقال إعلام شرطة البصرة في بيانتلقى “النور نيوز”، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر كاذب مفاده، اعتقال مرشح خاسر في البصرة من قبل افواج طوارئ شرطة البصرة ضبط بحوزته سلاح بي كي سي وعدد من الرمانات الهجومية كان ينوي مهاجمة …

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