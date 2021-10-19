نقابة المحامين توقف صرف المساعدات وترويج معاملات الانتماء

2021/10/19 | 20:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، تعميما بإيقاف صرف المساعدات واستلام معاملات الانتماء إلى اشعار اخر.وذكرت النقابة في وثيقة صادرة عنها معممة على فروعها حصل عليها “النور نيوز”، تقرر إيقاف صرف المساعدات المرضية والزواج والولادة وبقية المساعدات كالتجديد وإعادة الانتماء إلى اشعارا آخر وذلك لأمور حسابية”.وأضافت أنه “تقرر إيقاف استلام طلبات …

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