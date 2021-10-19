مصر واليونان وقبرص توقع اتفاق

2021/10/19 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مصر واليونان وقبرص، الثلاثاء، في أثينا اتفاقا حول نقل الكهرباء في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الواقعة في شرق المتوسط.

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