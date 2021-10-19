فيديو من الجادرية الآن: اعتصام أنصار الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات

2021/10/19 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يواصل متظاهرون اعتصامهم عند مدخل المنطقة الخضراء وذلك احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

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وأظهرت مشاهد فيديو تابعها "ناس" متظاهرين يتجمعون حول خيمة تم نصبها للاعتصام عند مدخل المنطقة الخضراء في منطقة الجادرية، قرب الجسر المعلق.

ومزّق أحد المتظاهرين صورة ترحيبية بضيوف قمة بغداد الماضية، وسط هتاف رفاقه.

وفي وقت سابق، بدأ متظاهرون من جمهور الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية، بنصب خيمة للاعتصام قرب المنطقة الخضراء.

مراسل "ناس" قال إن عدداً من المتظاهرين أقاموا خيمة قرب الجسر المعلق على مشارف المنطقة الخضراء، وذلك بعد تظاهرات جابت شوارع عدد من المدن العراقية وتخللها قطع طرق وحرق إطارات، دون تسجيل صدامات.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد بيانات أصدرتها فصائل "المقاومة" المسلحة وزعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، و"كتائب حزب الله"، و"تحالف الفتح"، و"الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" دعوا فيها إلى التظاهر السلمي والتعبير عن رفض نتائج الانتخابات دون قطع الطرق وبالتعاون مع القوات الأمنية.

وعبّر قادة في تحالف الفتح (16 مقعداً)، وحركة حقوق (مقعد واحد)، وتحالف قوى الدولة (5 مقاعد)، وقوى أخرى على صلة، عن رفضهم لنتائج الانتخابات التي جاءت مخالفة لتوقعاتهم.

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فيديو من تظاهرة سابقة:

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