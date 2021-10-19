الكاظمي يعتذر لاحد جرحى القوات الامنية ويوجه بمتابعة حالته الصحية (فيديو)

2021/10/19 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، بمتابعة الحالة الصحية

وتوفير الاحتياجات لأحد جرحى القوات

الأمنية، فيما قدم اعتذاره بسبب

التأخير الذي حصل مع الجريح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجل

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