2021/10/19 | 20:20 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انجزت وزارة الاعمار والاسكان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار: انجاز 90% من مشروع بناية المرور السريع في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والبلديات العامة، 90% من مشروع انشاء
بناية مديرية المرور السريع في بغداد،
عن طريق شركة المنصور العامة واشراف
دائرة المباني التابعتين للوزارة.
وقالت مدير عام دائرة المباني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعمار: انجاز 90% من مشروع بناية المرور السريع في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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