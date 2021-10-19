الاعمار: انجاز 90% من مشروع بناية المرور السريع في بغداد

2021/10/19 | 20:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجزت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة، 90% من مشروع انشاء

بناية مديرية المرور السريع في بغداد،

عن طريق شركة المنصور العامة واشراف

دائرة المباني التابعتين للوزارة.

وقالت مدير عام دائرة المباني

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