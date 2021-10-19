2021/10/19 | 20:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ZZyg-S2SZPQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الركابي: لا يمكن لأي طرف شيعي تشكيل الحكومة دون التحالف مع الكورد والسنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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