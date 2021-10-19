التربية تصع خطة لمراكز محو الأمية 

2021/10/19 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، وضع خطة لمراكز محو الأمية، فيما أوضحت آلية الدوام بالمراكز للعام الحالي.وقال المتحدث باسم المكتب التنفيذي لمحو الأمية التابع للوزارة مؤيد العبيدي للوكالة الرسمية، تابعه […]

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