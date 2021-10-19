2021/10/19 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة في الديوانية .وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه ” ألقت قوة من مكتب مكافحة الإجرام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بالسرقة في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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