2021/10/19 | 20:34 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 | 08:11 مساءً | عدد القراءات : 45

وعود كاذبة ام حقيقة مبادرة "داري" التي اطلقتها حكومة الكاظمي؟

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رغم مضي 70 يوماً على غلق باب التسجيل بشان الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوزيع قطع الأراضي، الا ان مرحلة التدقيق لم تنتهي لغاية الآن.ولم يتم توزيع اية اراضي على المواطنين.





وكشف مصدر مسؤول في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال ، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، عن تحديد أسماء المواطنين الفائزين بقطع الأراضي، من الذين قدموا طلبات عبر “منصة” داري التي أطلقتها الحكومة ضمن مبادرة الإسكان، فيما رجح إحالة الملف إلى الحكومة الجديدة.

وقال المصدر ، إن “اختيار الاسماء وتقسيم النقاط على المستحقين الذين تقدموا للحصول على قطعة أرض عبر منصة داري أنجزت بالكامل”.

وأضاف، أن قطع الأراضي هذه ستوزع على المواطنين الذين قبلت طلباتهم بعد اختيار وزارة الإعمار والإسكان للشركات الاستثمارية التي ستتولى تنفيذ مشاريع الخدمات في المواقع المختارة، لتكون جاهزة للسكن والبناء.

ولفت إلى أن “الملف سيرحل إلى الحكومة المقبلة، بكل تأكيد، إذا لم يحسم اختيار الشركات الاستثمارية خلال هذه الأيام”.

وفي تموز الماضي، أطلقت الحكومة منصة “داري” لاستقبال طلبات المواطنين الحصول على قطع أراضي، وقدم الملايين طلبات عليها، فيما يشتمل برنامج الإسكان الذي تبناه مجلس الوزراء صرف قروض للمواطنين الذين سيحصلون على قطع الأراضي تلك من أجل بناء منازل عليها.





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