الكناني: يجب وضع البرامج الانتخابية بيد عراقية امينة

2021/10/19 | 20:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، كامل الكناني، اليوم الثلاثاء، اختيار المفوضية للأجهزة خاطئ وطريقة اعلانها للنتائج خاطئة، مبينا ان يجب وضع البرامج الانتخابية بيد عراقية امينة.وقال الكناني لبرنامج “بضم العين” ان “التظاهرات علامة ايجابية في مشروعنا السياسي”، مبينا ان “الجهة الراعية للمظاهرات ونوع مطالب المتظاهرين هي جوانب ايجابية غير عشوائية”.واضاف ان “المفوضية باعلان النتائج […]

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