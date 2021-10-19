امانة مجلس الوزراء: توفير خدمة إلكترونية لاحتساب كلفة استهلاك الطاقة

2021/10/19 | 20:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفر الخدمة الإرشادية حول آلية التقديم على الخدمات الإلكترونية.

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