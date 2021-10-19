توب 5: تعديل وزاري في قطر.. والتباعد مستمر بمساجد السعودية

2021/10/19 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تغييرات تشكيل الحكومة القطرية التي طالت 13 حقيبة وزارية، إلى تأكيد وزارة الشؤون الإسلامية السعودية على استمرار تطبيق التباعد الجسدي بمساجد المملكة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في الحرمين، وهجوم دونالد ترامب على مواقف كولن باول وتغطية الإعلام لوفاته...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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