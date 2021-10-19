بغداد ترسل 67 مليون دينار إلى اربيل لهذا الغرض

2021/10/19 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان ، اليوم الثلاثاء، إرسال الحكومة الاتحادية الدفعة الخامسة من مستحقات إقليم كردستان بمبلغ مقداره و67 مليون دينار عراقي.

وقال المدير العام للتجارة في الوزارة نوزاد الشيخ كامل، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الصك المصرفي للجزء الخامس لاستحقاقات فلاحي الاقليم وصل الى الاقليم وسيتم توزيعه في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية".

واضاف ان "المبلغ سيتم توزيعه على المحافظات بحيث يكون مبلغ مليار و190 مليون للسليمانية و762 مليون لاربيل و115 لدهوك".

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