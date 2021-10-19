2021/10/19 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الناصرية

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإقدام رجل على حرق منزل زوجته إثر مشاكل عائلية في الناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "رجل اقدم على حرف منزل زوجته إثر مشاكل عائلية في ناحية أور بمدينة الناصرية، مما أسفر عن تعرض بعض أغراض المنزل إلى أضرار مادية".

وأضاف ان "الزوجة قامت بتقديم شكوى لدى مركز شرطة المدينة ضد زوجها بسبب حرق المنزل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوج يحرق منزل زوجته في الناصرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوج يحرق منزل زوجته في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).